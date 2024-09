Jugend erfolgreich bei der Feuerwehr

Nach vielen Übungs- und Ausbildungsstunden haben weitere 17 Mitglieder der Feuerwehren Rieden, Wessiszell und Zahling, darunter sechs Frauen, die Modulare Trupp-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und können nun an allen Einsätzen ohne Einschränkung, und weiterführenden Ausbildungsmaßnahmen der Feuerwehren teilnehmen. Unter den Augen von Kreisbrandmeister Peter Schattka und Schiedsrichter Stefan Rauscher wurde die Abschlussprüfung, welche aus einem theoretischen und praktischen Teil besteht, bei der Feuerwehr in Rieden abgelegt. Die Ausbilder freuten sich darüber, dass so viele Jugendliche, die im Alter von 12 Jahren bei der Jugendfeuerwehr angefangen haben dem Feuerwehrdienst treu bleiben und die Ausbildung und Prüfung mit 18 Jahren ablegen.

