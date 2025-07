Leistunsgabzeichen der Feuerwehr Rieden-Tattenhausen

Alle zwei Jahre wird das Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“ bei der Feuerwehr Rieden-Tattenhausen abgelegt. Vier Gruppen stellten sich den Aufgaben der Schiedsrichter. Acht Tage lang jeden Tag drei Stunden Training waren vorausgegangen, ehe die Prüflinge von den Ausbildern Wolfgang Helfer, Leonhard Gail und Hans Tremmel für den großen Tag vorbereitet waren. Beim großen Test wurden die Grundlagen für zwei Gruppen, den Löschangriff im Freien und für zwei Gruppen den Innenangriff mit Atemschutz, das Setzen einer Saugleitung, Erste-Hilfe-Maßnahmen und Gerätekunde, Vorführung von Knoten und Stiche, Wissen zum Gefahrgut und ein Fragebogen zur aktiven Feuerwehr und über das Vereinswesen abverlangt.

Als Schiedsrichter waren Kreisbrandmeister Peter Schattka und Dominik Sauter gekommen. In vier Gruppen stellten sich die Anwärter der Leistungsprüfung für die jeweiligen Stufen. Schnell, zielgerichtet und ruhig seien die Feuerwehrler ans Werk gegangen, auch wenn die Stoppuhr unbarmherzig mitlief. Am Ende konnten die Prüfer die Abzeichen überreichen. Die Schiedsrichter zeigten sich begeistert: „Das war eine hervorragende Vorführung, die Mannschaft war bis in die Haarspitzen motiviert. Ihr habt mit Bravour bestanden. Macht weiter so.“ Auch die Ausbilder fanden lobende Worte für die Prüflinge. Sie hätten eine saubere Arbeit gemacht. „Ihr dürft auf eure Leistung stolz sein“.

Sebastian Kryjak und Patricia Tremmel haben die sechste und damit letzte Stufe des Leistungsabzeichens bestanden und erhielten dafür das Abzeichen in Gold / Rot sowie eine Urkunde des Kreisbrandrates.

Icon Vergrößern Von links: KBM Dominik Sauter, Wolfgang Helfer, Matthias Brandmair (Stufe 2), Simeon Brugger (2), Rebecca Mura (3), Jason Tremmel (2), Michael Müller, Armin Böck, Mauro Mura (3), Vincent Schmidt (2), KBM Peter Schattka Foto: Feuerwehr Rieden-Tattenhausen Icon Schließen Schließen Von links: KBM Dominik Sauter, Wolfgang Helfer, Matthias Brandmair (Stufe 2), Simeon Brugger (2), Rebecca Mura (3), Jason Tremmel (2), Michael Müller, Armin Böck, Mauro Mura (3), Vincent Schmidt (2), KBM Peter Schattka Foto: Feuerwehr Rieden-Tattenhausen

Icon Vergrößern Von links: KBM Dominik Sauter, Michael Tremmel (Stufe 5), Melina Helfer (2), Hannah Rous (2), Lucas Brugger (3), Laura Böck (2), Johannes Wachinger (3), Anke Plöckl (2), Sebastian Kryjak (6), Patricia Tremmel (6), KBM Peter Schattka Foto: Feuerwehr Rieden-Tattenhausen Icon Schließen Schließen Von links: KBM Dominik Sauter, Michael Tremmel (Stufe 5), Melina Helfer (2), Hannah Rous (2), Lucas Brugger (3), Laura Böck (2), Johannes Wachinger (3), Anke Plöckl (2), Sebastian Kryjak (6), Patricia Tremmel (6), KBM Peter Schattka Foto: Feuerwehr Rieden-Tattenhausen

Icon Vergrößern Von links: KBM Dominik Sauter, Michael Tremmel, Johannes Schlegel (4), Maximilian Weichenberger (2), Hannes Gail (2), Armin Böck (4), Johannes Wachinger, Michael Müller (2), Alexander Plöckl (2) Lucas Brugger, KBM Peter Schattka Foto: Feuerwehr Rieden-Tattenhausen Icon Schließen Schließen Von links: KBM Dominik Sauter, Michael Tremmel, Johannes Schlegel (4), Maximilian Weichenberger (2), Hannes Gail (2), Armin Böck (4), Johannes Wachinger, Michael Müller (2), Alexander Plöckl (2) Lucas Brugger, KBM Peter Schattka Foto: Feuerwehr Rieden-Tattenhausen

