Rinnenthal

vor 37 Min.

8000 Euro Schaden beim Abbiegen: Zwei Autos stoßen zusammen

In Rinnenthal will ein Autofahrer in ein Grundstück abbiegen. Dabei macht er einen Umweg und verursacht so einen Unfall. Eine Person wird verletzt.

Zu einem Zusammenprall zweier Fahrzeuge kam es Donnerstagmittag in Rinnenthal. Gegen 12.05 Uhr befuhren zwei Fahrer hintereinander die Aretinstraße in westlicher Fahrtrichtung. Der vordere der beiden Pkw wollte nach links in ein Grundstück einbiegen. Hierbei fuhr er laut Polizei zunächst nach rechts in eine Straße um leichter in das Grundstück einbiegen zu können und bog dann nach links ab. Die beiden Fahrzeuge prallten nun zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. (AZ)

