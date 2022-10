Bekommt Rinnenthal ein Nahwärmenetz?

Plus Bei einer Infoveranstaltung im Stadtteil wird ein Projekt vorgestellt, an dem sich auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.

Die Gebäude von Rinnenthal sollen mit Nahwärme be­heizt werden. Das sieht das Orts­entwicklungskonzept für den Friedberger Stadtteil vor. Die Hälfte der Hausbesitzer müsste sich an das Netz anschließen, da­mit das Projekt realisierbar ist. Jetzt waren die Rinnenthalerinnen und Rinnenthaler zu einem Infoabend eingeladen, auf dem die Umsetzung erläutert wur­de.