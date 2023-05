Mitgliederzuwachs für die Tischtennisabteilung im BCR

Die große Zahl an Jugendlichen stellt die Abteilungsleitung beim BC Rinnenthal vor große Aufgaben.

Einstimmig bestätigt wurde das Führungsteam bei der Jahreshauptversammlung der Tischtennisabteilung im BC Rinnenthal. Unterstützt wird Abteilungsleiter Andreas Steinhardt von Thorsten Höppner, Björn Klein und Alois Sturm.

Im Bericht über den Saisonverlauf zeigte sich, dass dieser nur für die erste Mannschaft der Abteilung annähernd zufriedenstellend ausgefallen war. TT I hat den Aufstieg in die Bezirksklasse A knapp verpasst, TT II und III beendeten die Saison auf Abstiegsplätzen. Auch TT IV landete auf einem hinteren Tabellenplatz. Hintergrund ist auch, dass aktuell einige bewährte Stammspieler mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen haben. Ob auch für 2023/24 wieder vier Erwachsenenmannschaften gemeldet werden können, ist noch nicht entschieden.

Abteilungsleitung im BCR sucht Unterstützung

Vor allem im Jugendbereich gab es dank Schnuppertrainings und Ferienprogramm mehr als zehn neue Anmeldungen. Unter den insgesamt 118 Mitgliedern der Abteilung finden sich 41 Jugendliche. Jugendleiter Thorsten Höppner berichtete weiterhin, dass dies die Abteilung natürlich vor größere Herausforderungen stellt. Unterschiedliche Alters- und Leistungsklassen fachgerecht anzuleiten und den Kindern und Jugendlichen Spaß am Spiel und am Weiterkommen zu vermitteln, erfordere gute Planung und eine ausreichende Anzahl an Trainern. Deswegen werde bei den erwachsenen Abteilungsmitgliedern um weitere Unterstützung geworben.

Der Saisonverlauf sah für die Jugendmannschaften ähnlich aus wie bei den Erwachsenenmannschaften. Jugend I schaffte nur einen Sieg und ein Unentschieden und verlässt somit die Bezirksklasse B Gruppe 1 Süd. Auch Jugend II erreichte nur den letzten Tabellenplatz. Für die neue Saison ist das jedoch durchaus eine gute Ausgangsposition, sich mit ähnlich starken Gegnern messen zu können. Die Leistungssteigerung der jungen Teams kann dann erst so richtig wirken. Ob für die neue Saison 2023/24 eine dritte Mannschaft zustande kommen kann, wird sich kurz vor Saisonbeginn entscheiden. (AZ)