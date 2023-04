Sportgaststätte des BC Rinnenthal ist wieder geöffnet

Plus Wirtin Stoja Schmid kehrt in den Friedberger Stadtteil zurück. Doch sie ändert das Konzept und hat neue Ideen für die Speisekarte.

Seit März sorgt Stoja Schmid wieder für das leibliche Wohl der Sportlerinnen und Sportler beim BC Rinnenthal. Der Vorstand des Vereins atmet auf und hat eine Sorge weniger.

Stoja Schmid ist keine Unbekannte im Wittelsbacher Land. Als die gelernte Köchin im Jahr 1990 aus Bosnien nach Dasing kam, pachtete sie dort über 20 Jahre lang das Bistro in der Bahnhofstraße. Die Leute kamen gerne zu ihr. 2014 gab die heute 49-Jährige das Bistro auf und übernahm die Sportgaststätte in Rinnenthal. "Unsere Sportler haben sie sofort ins Herz geschlossen", sagt Christian Treffler, Vorsitzender des BC Rinnenthal. Als dann Corona kam und das Lokal längere Zeit schließen musste, fehlten die Fachkräfte im Service und Schmid entschied sich im Januar 2022 schweren Herzens aufzuhören. "Ich war immer gerne hier, seit 30 Jahren arbeite ich in der Gastronomie. Etwas anderes konnte ich mir einfach nicht vorstellen", sagt sie.

Eine neue Servicekraft in der BCR-Gaststätte

Von Februar bis Anfang September 2022 hat der Verein die Sportgaststätte dann unter eigener Regie betrieben, aber nur wenn Spiele oder Veranstaltungen waren. Der Kontakt zu Stoja ist trotzdem nicht abgebrochen. Christian Treffler konnte sie überreden und zurückholen. Mit Ivana Tiburcio hat sie eine gute Servicekraft gefunden. Nach der Winterpause nun wieder geöffnet.

Es werde sich aber etwas ändern, das war ihre Bedingung. Die Sportgaststätte wird die Wirtin künftig nur mehr von März bis Mai betreiben und von September bis Dezember. Dazwischen plant sie längere Urlaube und möchte zu ihrer Familie in die frühere Heimat nach Bosnien fahren. Mit dem Verein hat sie deshalb eine einvernehmliche Lösung gefunden: In der Zeit, wenn sie nicht da ist und keine Spiele stattfinden, kümmert sich der Verein selbst um die Bewirtung.

Was es im BCR-Sportheim zu essen gibt

"Dieser Kompromiss kommt gut an. Im Sommer ist das kein Problem, da grillen wir gerne. Wir sind sehr froh, dass unsere Stoja wieder da ist und uns mit ihren leckeren Pizzen und Schnitzel mit Pommes versorgt. Das ist ein echter Mehrwert für den Verein und unseren Ort", so Treffler. Es gibt aber auch Cevapcici, Salate, Hamburger und Cheeseburger sowie Nudeln. Die Karte ist vielseitig, und alles wird frisch zubereitet. Da das Vereinsheim ein Treffpunkt für die Jugend aus Rinnenthal ist, ist auch hier die Freude groß. Und wenn ein Champions-League- oder ein Bundesliga-Spiel mit bayerischer Beteiligung stattfindet, dann kann man das in der Gaststätte künftig über Sky und DAZN in gemütlicher Runde anschauen.

Geöffnet ist die Sportgaststätte künftig am Donnerstag immer ab 20 Uhr, am Freitag ab 17 Uhr (Pizzatag), am Samstag ab 15 Uhr (Schnitzeltag) und am Sonntag ab 11.30 Uhr (je nach Heimspiel). Wenn Spiele an anderen Tagen stattfinden oder eine Veranstaltung geplant ist, dann wird auch eine Bewirtung stattfinden.