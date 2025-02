Tischtennisjubiläum beim BC Rinnenthal

Am 30. Januar vor zehn Jahren stimmten 39 Gründungsmitglieder für die Abteilungsgründung und wählten Andreas Steinhardt zum ersten Abteilungsleiter. Diese Rolle hatte er auch am Jahrestag 2025 noch inne und begrüßte gut 65 Gäste zu einer kleinen Feier im Sportheim an der Leite. In seinem Rückblick ging er auf Aufstiege, Anstrengungen und Rückschläge der letzten zehn Jahre ein. Doch im Vordergrund stand und steht das aktive Vereinsleben der aktuell über 100 Abteilungsmitglieder. Als besondere Gäste waren die Ehrenvorsitzenden Kurt Winter und Inno Lindemeyer, für den Vereinsvorstand Renate Kigle und Stefan Burkhardt, Bezirksfachwart vom Bayerischen Tischtennisverband, anwesend. In einem kurzen Grußwort hob Burkhardt das außergewöhnliche Engagement Steinhardts hervor. Renate Kigle lobte die Abteilungsgründung als Erfolgsgeschichte des BC Rinnenthal. Die Organisation von vier Erwachsenen- und drei Jugendmannschaften, Trainings, Vereinsturnieren und Feiern sorgt immer für einen vollen Terminkalender. Doch die Unterstützung durch die Kollegen der Abteilungsleitung, Jugendtrainer und andere Mitglieder ist groß. Das wird sich auch wieder am 5. April zeigen. Denn dann lädt die Abteilung zum großen Jubiläumsturnier. Drei Rinnenthaler Mannschaften treten in drei Leistungsklassen gegen neun Vereine aus der Region an. Beim anschließenden Festabend können die Mannschaften bei Life-Musik und gutem Essen das Jubiläum ausklingen lassen.

