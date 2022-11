Unbekannte Frau überrascht Mann im Schlafzimmer – danach fehlt Schmuck

Eine Frau mit Kind betritt über eine Nebentür ein Einfamilienhaus und erkundigt sich beim Bewohner nach Arbeit. Nachdem sie weg ist, fehlt dem Besitzer Schmuck.

Im Schlaf überrascht wurde am Dienstag gegen 14.15 Uhr in Rinnenthal ein älteres Ehepaar. Über eine unversperrte Nebentür betrat eine Frau mit Kind das Einfamilienhaus und ging in das Schlafzimmer, in dem der Mann schlief.

Die unbekannte Frau erkundigte sich laut Polizei nach Arbeit und verschwand dann sofort wieder aus dem Haus. Als die Ehefrau aus der Kirche wieder nach Hause kam, bemerkte sie, dass Schmuck im Wert von 100 Euro aus einer Schublade im Wohnzimmer entwendet wurde.

Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)