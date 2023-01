Autofahrer kollidiert mit Wild: Danach kracht es richtig

Ein Autofahrer hat zwischen Rohrbach und Habermühl einen Wildunfall. Ein entgegenkommender Fahrer will ihm helfen. Das führt zu einem weiteren Unfall.

Zu einem Wildfunfall kam es am Donnerstagabend auf der AIC 11 zwischen Rohrbach und Habermühl. In Folge ereignete sich dann ein weiterer Unfall.

Der Geschädigte stellte seinen Pkw in Fahrtrichtung Habermühl am rechten Fahrbahnrand ab, um auf die Polizei zu warten. Währenddessen kam aus der entgegengesetzten Richtung ein Autofahrer, welcher auf Höhe des Verunfallten stehen blieb und seine Hilfe anbot. Gleichzeitig befuhr ein weiterer Autofahrer die AIC11 in Richtung Rohrbach. Da sich der oben genannte Autofahrer noch immer auf der Fahrbahn befand und seine Hilfe anbot, konnte der heranfahrende Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und entschied sich laut Polizei, diesem auszuweichen und an dem helfenden Autofahrer vorbeizufahren.

15.000 Euro Schaden bei Unfall

Während des Vorbeifahrens befuhr ein vierter Autofahrer die AIC 11 in Richtung Habermühl. Diesem konnte der Vorbeifahrende nicht mehr ausweichen, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen gekommen war.

Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. (AZ)