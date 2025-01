SPD-Spitzenpolitiker in Friedberg: Rolf Mützenich besucht Vorzeige-Wohnprojekt

Vor vielen Jahren zog Rolf Mützenich mit seiner Frau in Köln in eine Sozial-Wohnung. „Das war unsere erste gemeinsame Wohnung und wir waren sehr froh“, verrät der heutige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion bei seinem Besuch in Friedberg. Dort besichtigte der Politiker auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Heike Heubach (Stadtbergen) ein Projekt der Baugenossenschaft Friedberg in der Wiffertshauser Straße. Der 65-Jährige blickt neidisch auf das Wittelsbacher Land und nimmt Wünsche mit nach Berlin.

Sozialer Wohnungsbau: Rolf Mützenich besucht Friedberg

Rolf Mützenich wurde von der Bundestagsabgeordneten Heike Heubach (hinten) eingeladen. Foto: Sebastian Richly

Insbesondere nach seinem Rundgang durch die 2018 fertiggestellten Wohnanlagen, war der Bundespolitiker beeindruckt. „Ich bin wirklich froh, dass solche Projekte noch funktionieren können und die Bewohnerinnen und Bewohner zufrieden sind. Allerdings macht mich das auch neidisch, weil es leider viel zu wenige solcher Projekte gibt und die Wohnungsnot immer größer wird.“ Begleitet von Heubach und SPD-Stadträtin Ulrike Sasse-Feile begutachtete Mützenich das Areal. Von 2004 bis 2018 sind am früheren Gelände der Krautgärten 108 neue, zeitgemäße, energieeffiziente und barrierefreie Wohnungen entstanden – davon 31 öffentlich geförderte Mietwohnungen im letzten Bauabschnitt.

Informierten Rolf Mützenich (Mitte) über die Friedberger Wohnsituation: (von links) Günther Riebel, Beate Kaul (Baugenossenschaft Friedberg), Bundestagsabgeordnete Heike Heubach und Stadträtin Ulrike Sasse-Feile. Foto: Sebastian Richly

Ein Bewohner berichtete, dass er bereits seit 1966 dort wohne und somit der „Dienstälteste“ sei. Eine Bewohnerin schwärmte vom Umbau und der neuen verbesserten Situation. „Und es ist alles sehr grün und ruhig.“ Insgesamt rund 50 Menschen begleiteten Mützenich auf seinem Rundgang. „Ich bin hier im Paradies des Wohnens angekommen. Es tut gut, solche zufriedenen Mieterinnen und Mieter kennenzulernen“, resümierte der Bundespolitiker. Solche Verhältnisse wünsche er sich andernorts auch.

Thema Wohnen wird in Friedberg immer wichtiger

Denn im Landkreis Aichach-Friedberg sei die Wohnungsnot im Vergleich zu vielen größeren deutschen Städten noch vergleichsweise gering. Dennoch gäbe es auch in Friedberg und der Region Probleme. Das machte Stadträtin Ulrike Sasse-Feile deutlich. Sie äußerte in Richtung Mützenich drei Wünsche: mehr Spielraum bei Sanierungen im Altstadtgebiet, weniger Bürokratie sowie verlässlichere staatliche Förderungen. „Wir benötigen mehr bezahlbare Wohnungen. Damit das gelingt, müssen die Hürden kleiner werden. Es gibt einfach zu viele Hindernisse, die wir abbauen müssen“, so Sasse-Feile. Ähnlich sieht das auch Günther Riebel, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft: „Wir benötigen langfristige Sicherheit. Es muss gewährleistet sein, dass man auch noch Förderungen erhält nach der Planungsphase, also von Anfang bis Ende des Projekts.“ Er berichtete diesbezüglich von Schwierigkeiten beim Baugenossenschaftsprojekt in der Friedberger Frühlingsstraße, das 2026 fertiggestellt werden soll.

Auch für die Bundestagsabgeordnete Heike Heubach spielt das Thema Wohnen eine große Rolle. „Ich werde das mit nach Berlin nehmen und mich einsetzen. Wir benötigen nachhaltige Ansätze, die einfach sind und für alle passen. Ganzheitliche Konzepte von der Single-Wohnung bis hin zur Familie mit mehreren Kindern, die auch bezahlbar sind, müssen das Ziel sein.“ Die Stadtbergerin freute sich über Mützenichs Besuch. Ihn hatte sie erstmals bei einer Veranstaltung 2021 in Kissing kennengelernt. Sie sieht Friedberg ebenfalls gut aufgestellt, warnt aber: „Wir müssen weiterhin viel tun. Auch im ländlichen Bereich wird die Wohnungsnot größer. Das gilt auch für die Region Augsburg.“

Bundestagsabgeordnete Heike Heubach freute sich über die zufriedenen Mieterinnen und Mieter. Foto: Sebastian Richly

Mützenich versprach, die Friedberger Wünsche mit nach Berlin zu nehmen: „Die Schuldenbremse ist wichtig, aber sie darf keine Investitionsbremse sein. Wir müssen mehr für den Wohnbau tun, aber ich kann nichts versprechen. Ich hätte auch gerne in den vergangenen Jahren schon mehr für den Wohnungsbau gemacht, aber das politische Klima ließ das nicht zu. Vielleicht müssen wir unsere Ansprüche etwas herunterfahren, aber das Thema Wohnen sollte eine hohe Priorität haben.“