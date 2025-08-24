Roller-Fahrerin gerät an Randstein und stürzt

Mit Verletzungen im Gesicht und dem Verdacht auf einen gebrochenen Oberschenkel musste eine Roller-Fahrerin nach einem Unfall ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei Friedberg war sie am Freitagnachmittag mit ihrem Roller in der Landsberger Straße in Merching unterwegs. Aus unbekanntem Grund kam die 49-Jährige mit ihrem Roller in einer Kurve zu weit nach rechts, touchierte den Randstein und stürzte. Am Roller entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro. (AZ)

