Roller-Fahrerin verletzt sich bei Unfall in Merching

Merching

Roller-Fahrerin gerät an Randstein und stürzt

Nach einem Unfall in Merching muss eine Roller-Fahrerin verletzt ins Krankenhaus.
    Die Polizei meldet einen Unfall in Merching.
    Die Polizei meldet einen Unfall in Merching. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Mit Verletzungen im Gesicht und dem Verdacht auf einen gebrochenen Oberschenkel musste eine Roller-Fahrerin nach einem Unfall ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei Friedberg war sie am Freitagnachmittag mit ihrem Roller in der Landsberger Straße in Merching unterwegs. Aus unbekanntem Grund kam die 49-Jährige mit ihrem Roller in einer Kurve zu weit nach rechts, touchierte den Randstein und stürzte. Am Roller entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro. (AZ)

