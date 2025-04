Bauarbeiten für die Neu-Gestaltung des Sparkassenplatzes laufen an

Jahrelang lag der Sparkassenplatz eher brach, Steine bröckelten ab und Unkraut machte sich breit, doch nun tut sich dort endlich etwas: Die Abbruch- und Sicherungsarbeiten haben begonnen. Wie bereits im vergangenen Sommer berichtet, soll die Fläche zwischen Krankenhaus und dem Finanz- und Gesundheitszentrum in Friedberg neu gestaltet werden. Dafür wird auch der Brunnen verändert, der seit Jahren stillgelegt war und wieder reaktiviert werden soll. Insgesamt soll der Platz an Aufenthaltsqualität gewinnen.

Sparkassenplatz in Friedberg wird umgestaltet: Neue Brunnenfläche kommt

Der Brunnen war schon immer das zentrale Element. Viele Friedbergerinnen und Friedberger erinnern sich noch an frühere Zeiten, als Kinder darin spielten. Das Wasser entsprang einem massiven Granitquader im Zentrum, nahm in einer gepflasterten Spiralform Fahrt auf und versickerte schließlich in einer gegensätzlich eingedrehten Granitschnecke. 1985 hatte der ehemalige Kunstlehrer am Gymnasium Friedberg, Martin Spreng, eine Ausschreibung der Stadtsparkasse Augsburg gewonnen und durfte den Brunnen auf dem Sparkassenplatz entwerfen.

Martin Spreng hat den Brunnen am Sparkassenplatz entworfen. Er wird nun umgestaltet. Foto: Anna Faber (Archivbild)

Die beiden Hauptelemente, der Quader und die Schnecke, bleiben auch bei der neuen Gestaltung erhalten. Sie werden eingebettet in ein Wasserspiel, das über die Steine fließt, ein ähnliches Konzept wie beim Manzù-Brunnen am Königsplatz in Augsburg. Die Brunnenfläche wird etwas kleiner als ursprünglich geplant: 5,9 auf 5,7 Meter, statt 7,0 auf 5,7. Neben dem Brunnen soll es auch Sitzbänke und eine Beleuchtung geben.

Bauarbeiten am Sparkassenplatz sollen Ende Juli 2025 fertig sein

Die Fläche gehört der Stadtsparkasse Augsburg, die auch für die Umgestaltung zuständig ist. Deren Pressestelle erklärt auf Nachfrage, dass derzeit die Abbruch- und Sicherungsarbeiten erfolgen. Ab Mai sollen dann die Verlegearbeiten für die Versorgungsleitungen sowie die Installation der technischen Infrastruktur und unterirdischen Bauteile beginnen. Anschließend geht die Baustelle an der Oberfläche weiter. Bis Ende Juli sollen die Arbeiten fertig sein – mit Ausnahme der Bepflanzung, die erst im Herbst erfolgen kann. Nicht nur die zwei Bestandsbäume an der Herrgottsruhstraße und die große Kiefer bleiben erhalten, es werden auch zwei kleine neue Bäume, sogenannte Felsenbirnen, gepflanzt. Einige Büsche und Wildwuchs müssen dagegen weichen.

Mit dem Umbau hatte die Stadtsparkasse bewusst gewartet, bis das angrenzende Finanz- und Gesundheitszentrum fertig war, um Beschädigungen durch Baustellenverkehr zu vermeiden. Spätestens im kommenden Frühjahr dürften die trockenen Zeiten des beliebten Brunnens dann aber gezählt sein.

Der Quader und die Schnecke des alten Brunnens sollen erhalten bleiben. Foto: Lorena Gut