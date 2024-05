Schießen

18:01 Uhr

Ein Aufstieg ist nicht genug: Ottmaringer Schützen gelingt historisches Double

Plus Schon 2023 stiegen die Erste Gewehr- sowie Pistolenmannschaft der SG Ottmaring auf. Jetzt gelang dasselbe Kunststück. Was sich für die Teams nun ändert.

Von Sebastian Richly

Ein Aufstieg ist für viele Schützenmannschaften schon ein Erfolg, zwei Aufstiege in Folge sind eher die Ausnahme. Bei der Schützengilde Ottmaring kommen sie aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Sowohl die erste Luftgewehrmannschaft - als auch die erste Luftpistolenmannschaft holte sich in der Bezirksliga jeweils die Meisterschaft. Kurios: beide schafften schon vergangenes Jahr den Aufstieg und marschierten nun durch den Bezirk. Was dieser historische Erfolg für die Ottmaringer Schützinnen und Schützinnen bedeutet.

Mit dem Luftgewehr treten Simon Schuß (links) und Lena Spicker künftig in der Bezirksoberliga an. Foto: Sebastian Richly

Dass beide Mannschaften ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden können, war dem Sportwart Daniel Wrigley schon vor der Saison bewusst: "Man hat ja immer die Ringzahlen und dann kann man schon abschätzen, wo man steht. Allerdings gibt es so viele Faktoren, die nicht berechenbar sind. Wir wollten uns verbessern bzw. unseren Schnitt halten. Das ist uns gelungen. Dass es dann gleich zu zwei Meisterschaften gereicht hat, ist natürlich sensationell." Wobei die Schützengilde sogar drei Titel einfuhr. Die zweite Gewehrmannschaft schaffte zudem den Aufstieg in die Gauoberliga, der höchsten Klasse unterhalb der Bezirksebene.

