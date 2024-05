Das ist auf dem Schlemmerfest in Friedberg geboten

Auch dieses Jahr können die Friedberger auf dem Street-Food-Festival "Schlemmerfest" die unterschiedlichsten Küchen der Welt ausprobieren.

Die Eventagentur Xclusive veranstaltet zum vierten Mal das Schlemmerfest. Im vergangenen Jahr lockte das Festival zwischen 15.000 und 20.000 Besucherinnen und Besucher nach Friedberg. Auch dieses Jahr kann man auf dem Volksfestplatz die verschiedensten Küchen der Welt genießen.

Egal ob asiatisch, südamerikanisch oder europäisch – beim Schlemmerfest ist für jeden etwas dabei. Die Besucher können sich Stand jetzt auf 15 bis 20 Stände mit Highlights wie amerikanische Corndogs, Korean Fried Chicken, spanische Churros, mexikanische Tacos und Burritos sowie ungarische Lángos freuen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass bis Beginn weitere Stände mit exotischen Angeboten, wie die Insekten im vergangenen Jahr, hinzukommen. Für den Durst sind unterschiedliche Getränke und Cocktails geboten sowie eine Shisha-Area für Raucher.

Schlemmerfest in Friedberg: Das Programm des Street-Food-Festivals

Die Pop- und Rock-Band Ærbe aus Augsburg sowie verschiedene DJs sorgen auf einer Bühne für ein abwechslungsreiches Programm. Für die kleinen Gäste sind in der Kids-Area, neben den Hüpfburgen und Seifenblasenmaschinen, dieses Jahr Kinderschminken und ein Torwandschießen mit einer Verlosung geboten. Dort gab es im vergangenen Jahr, neben weiteren kleineren Geschenken, ein iPad als Hauptgewinn zu ergattern. Was genau es dieses Jahr in Friedberg zu gewinnen gibt, ist bisher nicht bekannt.

Neben vielen anderen Standorten wie Fürstenfeldbruck, Ingolstadt, Aichach und Landshut, können Interessierte das Festival vom Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, auf dem Friedberger Volksfestplatz, besuchen. Los geht es am Freitag von 16 Uhr bis 22 Uhr. Am Samstag können die Besucher bereits um 12 Uhr das Festival betreten und bis 22 Uhr dort den Tag verbringen. Am Sonntag und somit am letzten Tag in Friedberg hat das Festival von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Die Veranstalter erwarten eine ähnliche Besucheranzahl wie in den vergangenen Jahren.