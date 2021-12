Autos stoßen frontal zusammen: Hoher Schaden bei Unfall in Schmiechen

Zwei Fahrzeuge stoßen in Schmiechen zusammen, dabei entsteht ein hoher Sachschaden. Eine Autofahrerin hat die Vorfahrt ihres Gegenverkehrs missachtet.

Zu einem Unfall mit 16.000 Euro Schaden ist es am Mittwoch in Schmiechen gekommen. Laut Polizei fuhr eine 41-Jährige gegen 12.55 Uhr auf der Steindorfer Straße. Dort wollte sie an einem geparkten Auto vorbeifahren und missachtete die Vorfahrt eines 39-Jährigen, der ihr entgegenkam.

Die Autos stießen auf der schneebedeckten Straße frontal zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 16.000 Euro. Der Wagen der Frau musste abgeschleppt werden, er war nach dem Unfall nicht mehr fahrbar. (AZ)