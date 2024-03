Beim Frühjahrskonzert gibt es alte Lieder mit frischem Schwung

Die Proben laufen auf Hochtouren: Am 6. April findet in Schmiechen ein Frühjahrskonzert statt.

„Wir wollen mit dem Frühjahrskonzert unsere Gäste einen Abend lang aus dem alltäglichen Leben entführen“, sagt die erste Vorsitzende des Musikvereins Schmiechen, Nicole Glas. Dass dem Verein das gelingen wird, steht außer Frage, punkten die Bläserinnen und Bläser doch sowohl mit Klassik als auch mit Unterhaltungsmusik. Als Übergangs-Dirigent springt Roland Dallmair ein. Der Musiker, der in Moorenweis spielt, ist kein Unbekannter beim Schmiechener Verein, da er vor fast 25 Jahren schon einmal beim Musikverein gespielt hat.

Fluch der Karibik und Polka in Schmiechen

Die Proben für das Frühjahrskonzert am 6. April anlässlich 170 Jahre Blasmusik in Schmiechen (seit 1854) sind seit Januar in vollem Gange. Unter der Anleitung von Dallmair werden alte Lieder mit frischem Schwung neu interpretiert oder moderne Stücke in das Repertoire integriert. Er findet den richtigen Ton, um sein Team zu Höchstleistungen zu motivieren. Dies will er in der Schmiechachhalle seinem Publikum beweisen. Das Programm will Glas noch nicht verraten, nur so viel: Die zwei Stücke „Irish Dream und A Million Dreams“ werden zusammen mit den Jungmusikerinnen und Jungmusikern gespielt, es gibt mit Tenorhorn und Trompete zwei Solostücke und bei den Soundtrack Highlights verwandelt „Pirates of The Caribbean“ die Bühne in ein Piratenschiff. Ansonsten hören die Gäste mit "Blas' Musik in die Welt“, „Sternstunden“ und „Musikantensehnsucht“ Polka und Marsch.