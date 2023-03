Beim Frühjahrskonzert in Schmiechen kommt der Nachwuchs groß raus

Die erfahrenen Musikerinnen und Musiker aus Schmiechen geben den Kindern zwischen neun und 14 Jahren eine Bühne. Das Publikum ist begeistert.

Zehn Frauen und Männer geben unter der Leitung von Dirigent Satoshi Hidaka beim Konzert in Schmiechen ihr Können zum Besten. Die Musikerinnen und Musiker wurden von 17 Mädchen und Buben aus Schmiechen und Unterbergen unterstützt. Dabei punkteten sie einmal mehr sowohl mit konzertanter Musik wie "Das Bernsteinzimmer" als auch mit traditioneller Marschmusik wie dem "Kometenflug".

Deshalb ist Nicole Glas aus Schmiechen glücklich

Schmiechens Bürgermeister Josef Wecker antwortet auf die Frage nach seiner Erwartung an diesen Abend: "Ich erwarte nicht mehr und nicht weniger als musikalischen Hochgenuss, denn ich weiß, dass wir eine Superkapelle haben." Genau wie Wecker sehen es die Gäste in der voll besetzten Schmiechachhalle. Im ersten Teil des Frühjahrskonzertes zeigen die Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker, was sie können. "Es ist uns eine Freude, die Mädchen und Buben bei uns zu haben und deswegen geben wir ihnen gerne eine Bühne", sagt Nicole Glas, 1. Vorsitzende des Musikvereins und meint: "Wenn all die Jugendlichen, die heute spielen, später bei uns anfangen, bin ich glücklich."

Die Vorsitzende des Musikvereins Schmiechen, Nicole Glas, warnte mit einem Augenzwinkern davor, dass für Ohrwürmer in der Schmiechachhalle keine Haftung übernommen wird. Foto: Christine Hornischer

Die Kinder zwischen neun und 14 Jahren bereichern mit ihrer Lebendigkeit das Konzert. Gemeinsam mit der Stammkapelle spielen sie bekannte Balladen wie den Elvis-Song "Can't Help Falling In Love" oder "A Celebration of Praise", ein Lobpreis an die Schönheit unserer Erde. Anschließend werden die Mädchen und Buben mit Ehrennadeln und Urkunden ausgezeichnet, weil sie die Musikerleistungsabzeichen D1 (Bronze) bestanden haben.

17 Jugendliche unterstützten in der Schmiechachhalle den Musikverein. Foto: Christine Hornischer

Im zweiten Teil wird es traditionell

Mit dem Bernsteinzimmer von Michael Geisler beweist die Stammkapelle, dass sie auch besonderen musikalischen Herausforderungen gewachsen ist. Das Bernsteinzimmer ist ein Raum, über dessen Verbleib es eine kaum noch überschaubare Fülle an Behauptungen, Vermutungen und Spekulationen gibt. Die musikalische Umsetzung ist mehr als gelungen. Da fangen die Klarinetten mit mystischen Klängen an, in denen die Besucherinnen und Besucher das Bernsteinzimmer mit all seiner Pracht vor den Augen haben. Nur, um dann mit rhythmischer Marschmusik abzuwechseln, die die Kriegswirren symbolisieren. Um am Ende wieder leise und geheimnisvoll zu werden. Sehr hilfreich sind die kurzen Erläuterungen vor jedem Musikstück.

Im zweiten Teil wird es mit dem "Kometenflug" von Alexander Pfluger traditionell. Strahlend wie der Himmelskörper bläst der Musikverein Schmiechen diese Konzertpolka mit sattem Klang. Mit "Egerländer Blut" von Holger Mück dagegen zeigt der Musikverein, dass dieser Konzertmarsch eine Bereicherung für jedes Blasorchester ist, wechseln die Stile doch von Marsch über Swing hin zur Triomelodie.

Abschließend punkten die Bläserinnen und Bläser mit einem Simon-and-Garfunkel-Medley. "Wir wollen euch beschwingt und mit einem Lächeln aus der Halle entlassen", sagt Katharina Loibl, 2. Vorsitzende. Da imitieren bei "El Condor Pasa" die Klarinetten in bester Manier die Panflöte oder bei "Sound of Silence" übernimmt die Trompete die Lead-Melodie, was mit Beifall belohnt wird.

Dirigent Hidaka dirigiert sich wieder mal direkt in die Herzen des Publikums. Er zeigt sich als Dirigent, der sein Orchester mit aufmunternder Mimik und lebhaften Gesten zu motivieren weiß. Der Musiklehrer für Klarinette und Saxofon unterrichtet seit 2003 an mehreren Musikschulen und gehört seit September 2018 dem Musikverein Schmiechen als Dirigent an. Mit zwei Zugaben entlassen die Musikerinnen und Musiker ihr Publikum in den Frühjahrs-Abend und erhalten für ihre Darbietungen langen Beifall.