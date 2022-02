Schmiechen

11:30 Uhr

Besserer Empfang im Zug: Schmiechen bekommt einen neuen Mobilfunkmast

Schmiechen Hier, in 70 Metern Entfernung der Wohnhäuser könnte bald ein neuer Mobilfunkmast stehen.

Plus Vodafone will in Schmiechen einen neuen Mobilfunkmasten aufstellen. Der Gemeinderat hält den Standort für unpassend. Wie es weitergeht.

Von Brigitte Glas

Um die Strecke der Ammerseebahn und auch das Orts­gebiet von Schmiechen mit besserem Handyempfang zu ver­sorgen, will der Mobilfunkanbieter Vodafone etwa 70 Meter nördlich der Bahnhofssiedlung einen neu­en Mobilfunkmast aufstellen. Bür­germeister Josef Wecker gab das auf der jüngsten Sitzung des Ge­meinderates bekannt. Die Räte und Rätinnen zeigten sich darüber wenig erfreut.

