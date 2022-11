Bürgerversammlung: Schmiechen kann sich etwas leisten

Plus Auf Schmiechen und Unterbergen kommen jede Menge Investitionen zu. Die Projekte stellt Bürgermeister Wecker den Bürgerinnen und Bürgern vor.

70 Interessierte kamen in die Schmiechachhalle, als Bürgermeister Josef Wecker zur Bürgerversammlung einlud. Der Rathauschef hatte eine lange Agenda: Auf der zweieinhalbstündigen Veranstaltung berichtete er von aktuellen und geplanten Maßnahmen für Schmiechen und Unterbergen.