"Da Meier" bei Widmanns Kabarett im Weinstadel Schmiechen

Karten für das Musikkabarett "Da Meier" im Weinstadel Schmiechen können jetzt schon vorbestellt werden.

Am Samstag, 24. Februar, ab 20 Uhr kommt der Musikkabarettist „da Meier“ nach Schmiechen in den Weinstadel. Der Künstler war Mitglied bei „da Huber da Meier und I“ Jetzt ist er Solo unterwegs. Mit viel Wortwitz bietet er eine bunte Mischung aus Kabarett und Gesang. Mit dem Musik-Kabarett-Trio „Da Huawa, da Meier und I“ wurde Matthias Meier als „Da Meier“ bekannt wie ein bunter Hund.

Jetzt tritt er mit seinem zweiten Soloprogramm „Ein Meier im Himmel“ auf. Wenn „Da Meier“ kommt, kann der Teufel einpacken. Lässt man den Oberpfälzer alleine auf die Bühne, brennt nicht nur die Hölle, sondern es gibt auch viel zu lachen. Auch in seinem neuen Programm erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer den Kabarettisten genauso, wie sie ihn kennen und lieben: hochmusikalisch, ein bisschen tollpatschig, ultrakomisch und selbstironisch.

100 Personen haben im Raum des Weinstadels in Schmiechen Platz

In dem kleinen gemütlichen Raum des Schmiechener Weinstadels wird bewirtet und es haben nur 100 Personen Platz. Organisiert wird die Veranstaltung von Widmanns Kabarett. "Ich habe ihn neulich gehört und war begeistert", berichtet Heinrich Widmann. Er nimmt Kartenvorbestellungen schon jetzt entgegen, am besten per E-Mail an info@widmanns-kabarett.de oder per Telefon 08206/6148.