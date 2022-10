Das neue Wasserrecht kommt Schmiechen teuer

Um das Abwasser zu beseitigen, müssen einige Maßnahmen in Schmiechen und Unterbergen vorgenommen werden. Diese könnten die Kommune bis zu 400.000 Euro kosten.

Nach 20 Jahren lau­fen die wasserrechtlichen Erlaub­nis­se für die Oberflächenwas­ser­beseitigung Unterbergen und die Abwasserbeseitigungsanlage Schmiechen aus. Um sie bis ins Jahr 2042 zu verlängern, müssen einige Verbesserungen getätigt werden. Walter Berkmann hat dem Gemeinderat in seiner jüngs­ten Sitzung die Maßnahmen vor­gestellt, die dann einstimmig be­schlossen wurden.

Die Kosten trägt die Gemeinde allein, da die­se Arbeiten nicht förderfähig sind. In Schmiechen wird die Einwoh­ner­zahl in den kommenden 20 Jah­ren von jetzt 700 auf 1050 stei­gen. Um die erforderliche Abfluss­menge von 3,8 Litern pro Sekunde an Schmutzwas­ser zu gewährleis­ten, reicht der Bestand aus und die Rückhaltevolumina sind eben­falls groß genug. Aber es gibt der­zeit keinen Rückhalt für schwim­men­de Stoffe. Werden sogenann­te „Kulissen­tauchwände“ einge­baut, sollte das Problem behoben sein.

Die Bruttobaukosten werden mit 270.000 Euro beziffert, ein Kunststoffdach würde 120.000 Eu­ro zusätzlich kosten. Die Regen­wasserkanäle in Unterbergen kön­nen bleiben, wie sie sind. Im Vor­feld wurden die Kanäle aufgemes­sen und mit der Kamera befahren. Ein Rückhalt ist nicht notwendig. Al­lerdings muss das Regenwasser behandelt werden. Die Gemeinde muss dafür 45.000 Euro investie­ren. Die Kosten für alle Maßnah­men fallen erst 2023 an.

Schmiechen zahlt Zuschuss für Feuerwehrerholungsheim

40 Jahre aktiver Feuerwehrdienst wird finanziell belohnt. Solch lang­jährige Feuerwehrmitglieder wer­den vom Landkreis eingeladen, zu­sammen mit Partner oder Partnerin eine Wo­che im Feuerwehrerholungs­heim zu verbringen. Die anfal­len­den Kosten für das Feuerwehrmit­glied übernimmt der Landkreis. Die Kosten für die oder den Part­ner mussten in Schmiechen bisher privat geleistet werden. Andere Ge­meinden im Landkreis über­neh­men diese Kosten. Bürger­meis­ter Josef Wecker hatte des­halb vorgeschlagen, dass auch die Gemeinde Schmiechen diese Ausgaben trägt. Die Räte waren ein­verstanden. Sofern die Lebens­part­ner auf die Erholungswoche mitkommen, bezahlt die Gemein­de einen Pauschalbetrag in von 400 Euro an die 40 Jahre aktiven Feuerwehrleute.

Der Energieliefervertrag für die Ge­meindegebäude läuft nun doch zwei Jahre. In der Septembersit­zung hatte der Gemeinderat dem Angebot der Lechelektrizitätswerke (LEW) zum Abschluss des neuen Energieliefervertrages zugestimmt, jedoch sollte die Laufzeit auf ein Jahr verkürzt wer­den, um die weitere Entwicklung besser steuern zu können.

Laut LEW ist eine Laufzeitverkürzung nicht möglich, da ihre Kalkulation bis Ende 2024 erfolgte. Die Räte stimmten zu, da LEW ein güns­tiges Angebot gemacht hatte. Bei Ablehnung wäre die Gemeinde in die Grundversorgung gefallen, was erheblich teurer käme. Um in Zukunft nicht wieder unter diese Terminzwänge zu geraten, wird die Verwaltung beauftragt, im Jahr 2024 rechtzeitig Vergleichsan­ge­bote einzuholen.