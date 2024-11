Der Matthias kann‘s: Schmiechens erster Mann im Kindergarten ist gefragt

„Der Matthias kann das!“ - „Der Matthias baut mit uns tolle Flugzeuge aus Lego!“ - „Der Matthias muss immer hierbleiben!“: Die Kinder im Kinderhaus „Sternschnuppe“ in Schmiechen sind voll des Lobs. Seit diesem Monat arbeitet Matthias Eggensberger als Erzieher in Vollzeit in der Schmiechener Einrichtung. Die Kinder sind begeistert, die Leiterin der Einrichtung, Karola Gossler, auch. „Männer sind in der Kinderbetreuung wertvoll, aber selten“, sagt sie.

