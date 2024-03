Die A-cappella-Formation Cash-n-Go begeistert in Schmiechen

Plus Lieder von temporeichen Rock- und Pophits über launige Schlager bis zu emotionalen Balladen bringen das Publikum in der Schmiechach-Halle zum Toben.

Nur mit Stimmen riss die A-cappella-Formation Cash-n-Go ihr Publikum in der Schmiechach-Halle im wahrsten Sinne des Wortes von ihren Stühlen. Ob Standing Ovations oder Klatschen und Getrampel – das Publikum war begeistert und brachte dies lautstark zum Ausdruck. Das Augsburger Ensemble präsentierte auch eine abwechslungsreiche Bühnenshow, gespickt mit Witz, Ironie, kleinen Frotzeleien untereinander und erstklassiger A-cappella-Musik.

Das semiprofessionelle Sextett, Preisträger bei nationalen und internationalen A-cappella-Wettbewerben, gewann bereits mit dem ersten Lied das Schmiechener Publikum für sich. Mit „No Roots“ von Alice Merton faszinierte die Band ganze Familien vom Enkel bis zu den Großeltern. In „Say something“ von Justin Timberlake zeigten Frontfrau Christina Bianco (Sopran) und Wayne Wegener (Tenor), dass trotz der unterschiedlichen Stimmlagen der Ensembleklang stimmig ist.