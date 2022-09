Die Schmiechener machen es den großen Kommunen im Süden vor

Plus In Schmiechen haben es die Gewerbetreibenden geschafft und präsentieren sich vielen Besucherinnen und Besuchern. Mering und Kissing nutzen diese Chance nicht.

Was Mering und Kissing nicht schaffen, das gelingt der 1300-Einwohner-Gemeinde Schmiechen: eine Gewerbeschau. Daran sollten sich die Gewerbetreibenden aus Kissing und Mering ein Beispiel nehmen. Es kann nämlich durchaus gelingen, eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Dazu braucht es nicht immer die großen Messespezialistinnen und -spezialisten. Was es wirklich braucht, ist der Zusammenhalt der Gewerbetreibenden.