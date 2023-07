Diebstahl misslingt: Unbekannter will Auto stehlen, bekommt es aber nicht an

Auf bislang unbekannte Weise dringt eine Person in einen VW Golf in Schmiechen ein. Der Versuch, diesen zu starten, misslingt.

Eine unbekannte Person hat in Schmiechen versucht, ein Auto zu stehlen. Zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 20.40 Uhr, gelangte sie auf nicht bekannte Weise in den Innenraum des VW Golf, der in der Meringer Straße geparkt war.

Im Fahrzeug versuchte er die Person den Wagen zu starten, was jedoch misslang. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)