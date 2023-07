Dreamdance Party: Burschenverein bereitet sich auf 1500 Gäste vor

In Schmiechen steigt mit Dreamdance wieder eine der größten Partys des Landkreises. Warum der Burschenverein mit einem der DJs einen Glücksgriff gemacht hat.

Zwei Abende zusammenkommen, feiern, tanzen: Die Gelegenheit dazu bietet der Schmiechener Burschenverein. Am Wochenende, 28. und 29. Juli, stellen die Mitglieder wieder eine der größten Partys im Landkreis auf die Beine. Vorsitzender Tassilo Schneider steckt mitten in den Vorbereitungen. "Letztes Jahr habe ich die Party zum ersten Mal organisiert. Heuer bin ich schon weniger nervös", sagt er mit einem Schmunzeln. Für die Gäste wird wieder einiges geboten.

Die Dreamdance Party in Schmiechen ist beliebt

Einige der Besucherinnen und Besucher reisten über weite Strecken an, erzählt Schneider. Aus dem Allgäu oder Bodensee: "Manche haben die Dreamdance Party schon mal besucht und waren begeistert." Das große Zelt in der Nähe des Sportplatzes wird Raum für 1500 Gäste bieten, auf dem Programm stehen gleich mehrere DJs. Zu Niels Van Gogh aus Augsburg etwa, der am Freitag auftritt, hat der Verein einen guten Draht. Er habe Schmiechen auch Kontakte zu den Vor-DJs verschafft. Die beiden Hauptacts am Samstag habe der Verein einfach angeschrieben. "Wir waren auf der Suche nach Leuten, die die Menge gescheit anheizen und Stimmung ins Zelt bringen."

Einem der gebuchten DJs, Luca-Dante Spadafora, sei in der Zwischenzeit mit dem Song "Mädchen auf dem Pferd" ein Hit gelungen, der auf Streamingdiensten millionenfach gehört wird und in einigen deutschen Rankings an erster Stelle steht. "Da haben wir einen Treffer gelandet", sagt Schneider mit einem Grinsen.

Mittlerweile würden die Vorgaben bezüglich Brandschutz und Hygiene immer strenger. "Sie sind allerdings nicht so wie in anderen Bundesländern, noch bekommen wir es gut hin." Das Konzept des letzten Jahres habe der Verein etwas angepasst. Ein größerer Außenbereich, eine andere Anordnung drinnen - mehr Platz für die Gäste und kürzere Warteschlangen an der Bar.

Darauf müsten Gäste in Schmiechen achten

Dort kommen Cocktailmaschinen zum Einsatz, die auf Knopfdruck Drinks mischen. Dazu kommen ein Weizenwagen, eine Schnapsbar und Verpflegung mit Currywurst und Pommes. Auch Minderjährige können unter bestimmten Bedingungen ins Partyzelt. 16-17-Jährige müssen den Aufsichtszettel, den der Burscheinverein auf seiner Homepage zum Download bietet, mit Unterschrift und Ausweiskopie eines Elternteils vorweisen. Unter 16-Jährige dürfen in Begleitung eines Elternteils auf die Feier.

Rund 50 Mitglieder des Burschenvereins sind als Helfer beteiligt. Auch die Feuerwehr Schmiechen beteiligt sich und kümmert sich um Parkplätze und den Verkehr, wie Schneider erzählt. Ein großes Fest für die kleine Gemeinde: "Die Vorfreude ist da, das wird eine gute Party."

Info: Die Dreamdance Party findet am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, in Schmiechen jeweils ab 21 Uhr statt. Der Einlass kostet am Freitag 8 und am Samstag 10 Euro.