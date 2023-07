Ein mitreißender Abend in der Schmiechachhalle

Der Gospelchor Enjoy feiert mit einem Jubiläumskonzert sein 25-jähriges Bestehen. Mit dabei sind auch drei Vokalensembles aus Kissing, Buchloe und Donauwörth.

Chorleiter Werner Hövelmanns war die große Begeisterung beim Auftritt seines gefeierten Gospelchores anzusehen. Mit 50 Sängern und Sängerinnen und einer vierköpfigen Band sorgte der Schmiechener Gospelchor Enjoy für ein besonderes Hörerlebnis und lange Bravorufe beim Publikum. "Singt in einem Chor mit, egal ob in Mering, Kissing oder Schmiechen, denn Singen macht Spaß und verbindet!", animierte Werner Hövelmanns die klatschenden 400 Zuhörer und Zuhörerinnen beim Jubiläumskonzert,

1998, also vor 15 Jahre, begann Hövelmanns mit acht Personen im Hobbykeller nach einem Auftritt bei der Weihnachtsfeier des TSV Schmiechen. Im Jahr 2000 wechselte der Chor ins Feuerwehrhaus Unterbergen und gab sich im Jahr 2008 den Namen "Enjoy", was auf Deutsch "genieße" heißt. Inzwischen singen die etwa 50 Mitglieder als freier Chor, der keiner Kirche untersteht, jeden Donnerstag von 20 bis 22 Uhr in der Schmiechachhalle. Bis aus Mering, Kissing und sogar aus Donauwörth reisten die Mitglieder an, die wenigsten seien aus Schmiechen, sagte Hövelmann: "Ich freue mich über neue Gesichter, vor allem männliche."

Spaß am Singen mit dem Gospelchor Enjoy

Seit 16 Jahren ist Mona Sumper dabei, weil sie Spaß am Singen und gemeinsamen Erlernen neuer Lieder hat. "Singen ist heilsam", weiß sie. Zum Glück überbrückte der Chorleiter die lange Coronapause durch online-Proben und es schied kein Chormitglied aus. Es kamen sogar viele neue hinzu, die sich seit Januar auf das große Jubiläum vorbereiteten, fügte sie hinzu.

Brigitte Basting ist vor 13 Jahren beigetreten und schätzt die Gemeinschaft ebenso wie den engagierten Chorleiter. 20 Jahre dabei ist Jutta Breidbach aus Mering, die seit dem dritten Lebensjahr singt. "Musik bringt Menschen zusammen und verbindet. Ein besseres Jubiläum als mit drei tollen Chören hätte ich mir nicht vorstellen können", sagte sie. Dieser Meinung war auch Anita Schneider aus Mering, die den Festabend bis zum Schluss mit ihrer Freundin genoss.

Chorleiter Hans-Georg Stapff begleitete seine Sternenfänger aus Donauwörth und erhielt viel Beifall für sein selbst komponiertes deutsches Stück "Ein aufmerksamer Blick". Foto: Heike Scherer

Bereits beim A-Capella-Auftritt zu Beginn des Konzerts begeisterte der in Schwarz mit orangefarbenen Krawatten und Schals gekleidete Gospelchor Enjoy die bis auf den letzten Platz besetzte Schmiechachhalle mit seinem schwierigen und rein gesungenen Stücken.

Die EmmausVoices aus Kissing widmeten dem Chor zum Jubiläum den Gospel "What a Day" und erhielten viel Applaus für die erstmals präsentierten Gospels "Sit down Servant" und "Peace".

Die EmmausVoices aus Kissing unter Leitung von Sabine Siebels erfreuten die etwa 400 Besucher und Besucherinnen mit vielen neu einstudierten Gospels, die sie bei einem Gottesdienst am 23. Juli ab 10 Uhr in der evangelischen Emmauskirche erneut singen wollen. Foto: Heike Scherer

Mitreißende Lieder präsentierte "S(w)inging Gospel" unter Leitung von Annette Fait aus Buchloe, die bei "You raise me up" selbst ein Solo sang. Zur Leistung trug der junge Pianist und zwei junge Solistinnen vor allem bei. Einen ungewöhnlichen Beitrag lieferte der Donauwörther Chor "Sternenfänger" unter Leitung von Hans-Georg Stapff. Er sang nicht nur das vom Chorleiter in deutscher Sprache verfasste Lied "Ein aufmerksamer Blick", sondern im Wechsel ruhige und schwungvolle Gospels, begleitet mit E-Piano, Akkordeon und Metallophon.

Mit Bratwurst- und Leberkässemmeln und einer großen Getränkeauswahl war für das leibliche Wohl des Publikums gesorgt. Als Moderatorin führte Caroline Sprott mit viel Humor durch den Abend.

Für seine herausragende Präsentation von beeindruckenden Gospels erhielt der Chor S(w)inging Gospel aus Buchloe unter Leitung von Annette Fait sehr viel Beifall vom Publikum. Foto: Heike Scherer

Bürgermeister Josef Wecker bezeichnete in seinem Grußwort den Gospelchor Enjoy, der für Konzerte keinen Eintritt verlangt und die eingenommenen Spenden an ein Kinderhospiz im Allgäu gibt, als eine kulturelle Bereicherung. Inzwischen hat der Chor eine erste Weihnachts-CD produziert, die als ein passendes Geschenk zum Fest erworben werden kann.