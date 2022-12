Jahresrückblick 2022

06:00 Uhr

Komfortabler als Homeoffice: Schmiechen bekommt ein Co-Working-Space

Plus Bei dem Projekt von Helmut Wirths entsteht in Schmiechen in diesem Jahr eine moderne Form der Bürogemeinschaft. Das kommt gut an.

Von Michael Eichhammer

In den großen Städten wie Augsburg und München sind sogenannte Co-Working-Spaces längst gang und gäbe. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbständige mieten dabei einen Arbeitsplatz in einer Art externer Bürogemeinschaft. Der örtliche Immobilien-Unternehmer Helmut Wirths hat dieses Konzept nach Schmiechen gebracht. Die Baufortschritte konnten die Interessierten übers Jahr beobachten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

