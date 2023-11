Faschingskomitee Schmiechen wirbt mit einer Überraschung

Mit Prinzessin Maria I. und Prinz Simon I. steht das Prinzenpaar in Schmiechen fest. Das Motto bleibt bis zum 11. November geheim.

Das Faschingskomitee Schmiechen (FKS) fiebert der närrischen Session 2023/24 entgegen. Das Prinzenpaar ist dasselbe wie in der vergangenen Faschingssaison. „Nur alle zwei Jahre küren wir ein neues Prinzenpaar“, sagt FKS-Vorsitzende Lisa Huber. Das Motto allerdings wird in jedem Jahr wieder festgelegt. „Aber das wird noch nicht verraten“, sagt die 30-Jährige, die seit ihrem zwölften Lebensjahr tanzt.

Eine Andeutung macht Huber dann doch: „Es hat mit Orient und 1001 Nacht zu tun." Am 11. November ist in der Schmiechachhalle Faschingsauftakt und danach geht es traditionell in die Diskothek Boandl nach Baindlkirch zum Feiern. Dann wird das Motto feierlich bekannt gegeben. Momentan aber wird noch eifrig trainiert. „Wir haben noch mehr ausgefallene Hebefiguren im Programm“, verrät sie.

Vom Prinzenpaar, Prinzessin Maria I. und Prinz Simon I., haben sie noch keine einzige Figur gesehen. „Die trainieren immer in der Halle, wenn wir nicht da sind“, sagt Huber. „Vielleicht kriegen wir was an unserem Probenwochenende im November zu sehen.“ Ein bisschen nervös ist sie natürlich auch, denn jetzt beginnt der Endspurt.

Das Schmiechner Prinzenpaar legt dieses Jahr noch eins drauf

„Auf jeden Fall legen Prinzessin Maria I. und Prinz Simon I. in dieser Saison noch eins drauf“, verspricht sie. Sie hält jedes Mal die Luft an, wenn das Prinzenpaar eine besondere Hebefigur macht. „Aber die beiden Geschwister können es einfach“, sagt die Schmiechenerin. Simon tanzt bereits neun Jahre lang in der Garde, und seine Schwester Maria I. ist seit acht Jahren dabei. Die Choreografie haben die Geschwister übrigens zusammen mit der FKS-Choreografin Anna Reichersdörfer selbst erstellt.

„Wir werden unsere Gäste wie auf einem fliegenden Teppich in 1001 Nacht bringen und sie verzaubern“, verspricht die FKS- Vorsitzende. Zum ersten Mal offiziell im Einsatz sind die Garde und das Prinzenpaar bei der sogenannten Prunk- und Stunksitzung am Samstag, 13. Januar, am Abend und dann für die Kinder am Sonntag, 14. Januar, am Nachmittag. Die genauen Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben.

Vorverkauf für die Prunk- und Stunksitzung läuft bereits

Die Prunk- und Stunksitzung ist ein unterhaltsamer Abend mit verschiedenen Einlagen und natürlich der Präsentation des aktuellen FKS-Programms. Oder wie es der Verein nennt: „Ein Abend mit Tralala und Hopsasa“. Der Kartenvorverkauf ist bereits telefonisch bei Elisa Lichtenstern unter der Telefonnummer 0151/57645101 angelaufen.

Lisa Huber freut sich besonders über den Applaus und die Minuten nach dem Auftritt: „Denn dann weiß ich, dass sich alle Mühen und alles Trainieren gelohnt haben“. Und weiter: „Wenn das Publikum mitgeht, macht es einfach viel mehr Spaß.“ Die Mädchen und Buben des FKS lassen sich buchen. „Wir stecken da so viel Arbeit und Herzblut rein“, wirbt die Vorsitzende.