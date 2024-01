Schmiechen

30.01.2024

Für seine Waldarbeit bekommt Schmiechener Freiherr den Staatspreis

Plus Der Schmiechener Ferdinand Freiherr von Wiedersperg-Leonrod ist in der Forstwirtschaft aktiv. Im letzten Jahr wurde das von höchster Stelle mit einem Preis gewürdigt.

Von Michael Eichhammer

„Unser Familienbetrieb lebt vom Wald“, sagt Ferdinand Freiherr von Wiedersperg-Leonrod aus Schmiechen. Er ist Herr über rund 400 Hektar Waldfläche, verteilt von Althegnenberg bis Egling. Dazu kommen drei Hektar direkt vor der „Haustür“. Wobei die Haustür in diesem Fall zu einem denkmalgeschützten historischen Gerichtsgebäude gehört, welches neben dem nicht weniger imposanten Schloss Schmiechen aus dem 12. Jahrhundert liegt. Das Wasserschloss hat eine lange Geschichte. Unter anderem setzte der Dreißigjährige Krieg der Bausubstanz arg zu, sodass drei Viertel des Schlosses 1828 abgerissen wurden. Seit Generationen ist das Schloss in Familienbesitz.

Schmiechener bekommt Staatspreis

Es sei Aufgabe eines Waldbesitzers, nachhaltig als Verwalter tätig zu sein, „denn man lebt von dem, was die Vorfahren hinterlassen haben und alles was man in den Wald investiert, kommt den nächsten Generationen zu Gute“, so der Forst-Experte. Zu den Vorfahren des Freiherrn zählt Ludwig von Leonrod, der zum militärischen Widerstand gegen Hitler um Graf von Stauffenberg gehörte und hingerichtet wurde.

