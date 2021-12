Schmiechen

vor 49 Min.

Für sie wurde das Nähen vom Hobby zum Beruf

Gudrun Kölz bietet mit ihrer Firma Sewingbox Nähkurse und -zubehör an. Das Wissen um die Techniken hat sie sich selbst in zahlreichen Schulungen angeeignet.

Plus Gudrun Kölz aus Schmiechen hat sich mit Nähkursen in der Region einen Namen gemacht. Der Auslöser für ihre Schneiderleidenschaft war eine schwierige Lebensphase.

Von Edigna Menhard

Spätestens wenn ein Reißverschluss eingesetzt werden muss, kommen Nähanfängerinnen und -anfänger schnell einem Nervenzusammenbruch nahe. Diese verzweifelten Menschen sind bei Gudrun Kölz richtig. Die Schmiechenerin bietet mit ihrer Firma Sewingbox Nähkurse für Kinder und Erwachsene an. Samstags und unter der Woche veranstaltet sie zudem eine offene Nähwerkstatt, wo jeder nähen kann, was er möchte, von ihr aber mit Hilfestellungen und Tipps unterstützt wird. Freitags verkauft sie zudem Zubehör wie Stoffe und Garne, die man auch in ihrem Online-Shop ordern kann. Dabei hatte die 52-Jährige ursprünglich im Beruf eine ganz andere Richtung eingeschlagen.

