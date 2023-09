Gewerbe und Vereine von Schmiechen und Unterbergen stellen sich vor

Die Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierte aus den Nachbargemeinden sind zu einem Informationsabend in die Schmiechachhalle eingeladen.

Die bequemste Matratze Deutschlands ist in Schmiechen erhältlich. Der beliebte Gospelchor Enjoy feierte vor zwei Monaten mit Chören aus anderen Städten und Gemeinden im Juli sein 25-jähriges Bestehen. 40 Käsespezialitäten und mehr sind im kleinen Geschäft „Bäckweck“ erhältlich. Was die Gemeinde mit nur 1354 Einwohnern im südlichen Landkreis Aichach-Friedberg zu bieten hat, können Interessierte am Freitag, 22. September, ab 19 Uhr in der Schmiechachhalle erfahren.

Schirmherr der Veranstaltung ist Schmiechens Bürgermeister Josef Wecker, der die 110 Neubürger der Gemeinde schriftlich eingeladen hat. Offen ist die Veranstaltung aber für alle Bürgerinnen und Bürger. Auch Interessierte aus Mering, Kissing, Merching oder anderen Orten sind willkommen.

Gewerbe in Schmiechen: Viele verschiedene Angebote

Am Kirchplatz 9 befindet sich das Geschäft „Bäckweck“ von Marion Kölz. Seit 2016 bietet sie regionale Bioprodukte wie Käsespezialitäten, Wurst (frisch oder im Glas), Grillfleisch, Eis und andere Milchprodukte, Eier, Obst und Gemüse an, die vom Ökoring Schmiechen angeliefert werden. Dinkelbrote bezieht sie von der Bäckerei Kratzer aus Kissing. Eine besondere Spezialität sind Partybrezen und Wurst- und Käseplatten, die bei Marion Kölz drei Tage vorher bestellt werden können. Das Geschäft ist donnerstags von 7.30 bis 12 Uhr, freitags von 7.30 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

In der Brunnener Str. 15 befindet sich die Firma „Dynaglobe“, die mit ihrer Luftkernmatratze bei Schlafproblemen weiterhelfen kann. Die Matratzen sind eine Weiterentwicklung der Wasserbetttechnik und bieten mit ihrem strapazierfähigen Luftkern eine optimale Druckentlastung bei Nacken-, Schulter- oder Rückenschmerzen. Auch Kopfkissen, Zudecken und sogar das Dynawool-Hundeluftbett sind dort erhältlich. Eine weitere Firma in Schmiechen ist die Mutter IT, die sich um Glasfaserinhausverkabelung kümmert.

In Schmiechen gibt es zahlreiche Vereine, die sich über neue Mitglieder freuen. Einige von ihnen werden sich mit einem Speed-Vortrag von fünf Minuten den Besuchern vorstellen. Neben dem Schützenverein, der Freiwilligen Feuerwehr, den Theaterfreunden stellen sich auch der Gospelchor Enjoy und der Musikverein Schmiechen vor. Die Theaterfreunde Schmiechen proben mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Schmiechachhalle und hatten im Mai nach längerer Pause wieder eine Vorstellung. Sie werden für jeden Theaterinteressierten eine passende Rolle finden, schreiben sie auf ihrer Internetseite. Der im Januar 1998 von Werner Hövelmanns gegründete Gospelchor Enjoy mit etwa 45 Sängern und Sängerinnen trifft sich donnerstags von 20 bis 22 Uhr und sucht vor allem männlichen Zuwachs. Der Musikverein Schmiechen spielt bei Veranstaltungen der Gemeinde, aber kommt auch zu Jubiläen, Geburtstagen, Firmen- und Familienfeiern.