Schmiechen

Haselnüsse aus Schmiechen: Ein Hobby, das tonnenweise Früchte trägt

Plus Christian Mutter und seine zwei Brüder betreiben eine Haselnussplantage in der Plankmühle – eine Seltenheit in der Region. Für ihr Hobby wurden sie sogar zu Erfindern.

Von Eva Weizenegger

Ein kräftiger Wind, das ist es, was Christian Mutter und seine zwei Brüder Andreas und Stefan brauchen. Denn der hilft ihnen, bei der Haselnussernte. Auf einem etwa drei Hektar großen Gelände, in direkter Nachbarschaft zur Plankmühle in Schmiechen, betreiben die drei Brüder eine Haselnussplantage. Und damit sind sie im Landkreis Aichach-Friedberg so ziemlich die Einzigen. Wie kamen sie auf diese Idee?

Christian Mutter aus Schmiechen: "Es ist ein schönes Hobby"



Als Kommunikationstechniker, Fachmann für Telekommunikation und Internetlösungen betreibt Christian Mutter in Schmiechen ein eigenes Planungsbüro und ist eher technisch tätig. Da ist die Haselnussplantage eine wahre Abwechslung zum Arbeitsalltag. Er selbst wohnt mit seiner Familie auf dem Plankhof, und auch einer seiner Brüder lebt hier. "Ursprünglich hatten wir das drei Hektar große Feld verpachtet, doch da wir nun selbst in direkter Nachbarschaft wohnen, wollten wir uns mit der Haselnussplantage einen schönen Ausblick verschaffen", sagt Christian Mutter und lacht. Denn der schöne Ausblick macht den Familien ziemlich viel Arbeit. "Die Haselnussplantage ist ein schönes Hobby, aber eines, das einen großen Zeitaufwand mit sich bringt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

