Hightech-Matratzen aus Schwaben: Per App geht es ins Land der Träume

Plus Die handgefertigten Luftkernmatratzen von Dynaglobe aus Schmiechen finden weltweit Kunden. Dabei ist die Hauptzutat für das Erfolgsrezept Luft.

Nicht zuletzt die eigenen Schlafprobleme des Firmengründers führten dazu, dass Dynaglobe aus Schmiechen überregional einen Ruf als innovativer Matratzenhersteller genießt. „Als reiner Bauchschläfer hatte ich massive Durchschlafprobleme und war auf der Suche nach einer Lösung“, erinnert sich der Geschäftsführer Markus Popfinger an die Anfänge. Zunächst dachte er dabei an Wasserbetten, doch dann erfuhr er von einem Patent für ein Luft-Wasser-Bett. Beim Testen der Musterbetten war Markus Popfinger begeistert. Sein Gedanke damals: „Das braucht eigentlich jeder.“ Seine Vision entwickelte sich weiter – und erreicht Kundinnen und Kunden weltweit.

Nach dem Kauf des Patents im Jahr 2003 machten Markus Popfinger und seine Kollegen eine radikale Veränderung der Grundidee: Nach Tests im Ergonomie-Institut München wurde aus dem Luft-Wasser-Bett die nun unter dem Markennamen Dynaglobe bekannte Luftkernmatratze. „Wir haben die ersten zehn Jahre lang schwer gekämpft, aber wir waren überzeugt, dass wir ein super Produkt anbieten“, sagt Markus Popfinger. Die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt: Mittlerweile gehen die Geschäftsbeziehungen weit über Bayern hinaus. Zu den internationalen Kontakten der Schmiechener Schlaf-Experten gehören Kunden in Spanien, Moldawien und China. 65 Prozent der Matratzen gehen in den Fachhandel, rund 15 Prozent kaufen Endkunden im Internet. Den Rest erstehen die Menschen aus Schmiechen und Umgebung direkt vor Ort. Zu den Käufern zählen auch rund 15 Hotels, die ihren Gästen den Mehrwert von Luftkernmatratzen bieten wollen. Der Einstiegspreis für die handgefertigten Matratzen startet bei knapp über 1000 Euro.