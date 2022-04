Hobbyschauspieler starten in Schmiechen mit Aufführungen

Café-Sketche, Verwechslungen, ein Gourmet auf Abwegen: Die Theatergruppe in Schmiechen plant wieder Aufführungen. Näheres zu den Stücken und Terminen.

Das Theater mit der Pandemie hat hoffentlich bald ein Ende - Grund genug, mit dem richtigen Theater wieder anzufangen. Das dachten sich "die, wo in Schmia­cha gera Theater spuia". So nen­nen sich die Hobby-schauspielerinnen und -schauspieler, die zusammen mit ihrer Spielleite­rin Manuela Lichtenstern derzeit fleißig proben. Seit der vergangenen Auf­führung vor über zwei Jahren war nicht viel passiert, aber die Begeisterung ist noch da. Elf Kin­der von sieben bis 13 Jahren spie­len "Caféhaus-Sketche". Wenn sich Gäste unmöglich benehmen und das Personal überfordert ist, wird es viel zu lachen geben. Aber Vorsicht! Auch den Zuschauern wird Kaffee und Kuchen serviert. Zum Stück gehört das allerdings nicht.

Die Aufführungen finden in der Schmiechachhalle statt

Die Erwachsenen studieren gera­de drei Einakter ein. "Die Ver­wechs­lung" kann passieren, wenn er und sie parallel ihre eigenen Pläne verfolgen. Wenn die freiwil­li­ge Feuerwehr trotz Alarm nicht so recht in die Gänge kommt, ver­hallt der Ruf "Feuer Marsch" schnell. Ein Gourmet oder einer, der sich dafür hält, wird in einer schwäbischen Wirtschaft selbst­verständlich bedient. Was er aber bekommt…, na ja, er ist eben ein "Gourmet auf Abwegen". Elf Er­wach­sene stemmen diese drei Ein­akter, acht von ihnen waren schon vor zwei Jahren dabei. Neu dabei ist heuer Petra Hupfauer, die als Bäuerin die "Verwechs­lung" anheizt. Weitere Verstär­kung hat Manuela Lichtenstern aus Kissing geholt. Thomas Nig­gel gibt den Gourmet, und seine Tochter Fiona muss ihn bedienen.

Gespielt wird in der Schmiechach­halle am Freitag, 13. Mai, und am Samstag, 14. Mai, jeweils um 19.30 Uhr. Ab 18 Uhr wird warmes Essen serviert. Am Sonntag, 15. Mai, beginnt die Vorstellung um 14.30 Uhr, und ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Wer die Stücke sehen will, muss nur rechtzeitig zur Schmiechachhalle kommen. Es gibt keinen Kartenvorverkauf und es kostet auch keinen Eintritt. Allerdings bittet die Theatergruppe um Spenden für ihre weitere Arbeit.