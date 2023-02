Schmiechen

18:30 Uhr

In Schmiechen regieren jetzt Prinzessin Maria und Prinz Simon

Prinzessin Maria I. und Prinz Simon I. regieren in der Saison 23/24 das närrische Volk in Schmiechen.

Plus Das Faschingskomitee Schmiechen hebt dieses Jahr richtig ab. Mit ausgefallenen Hebefiguren setzt das Prinzenpaar das Motto in die Tat um.

Das Faschingskomitee Schmiechen (FKS) startet mit Prinzessin Maria I. und Prinz Simon I. in das närrische Jahr 2023. "Endlich wieder närrisches Treiben", sagt die 21-jährige Maria Scherer, die seit acht Jahren beim FKS dabei ist. Ihr Prinzgemahl, der 25-jährige Simon Scherer, ist im wahren Leben ihr Bruder. "Das ist eine Frage des Vertrauens", erklärt der Mechatronik-Student. "Ich liebe ausgefallene Hebefiguren beim Tanzen, wobei es sehr auf Vertrauen ankommt. So wählte ich eine Prinzessin, die mich in- und auswendig kennt – meine Schwester."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

