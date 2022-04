Künftig können Bürger früher einsehen, worüber Schmiechen abstimmt

Plus Bauvorhaben, laufende Projekte: Schmiechen beabsichtigt, seine Beschlussvorlagen früher einzustellen. Zudem bekommt das Unterbergener Feuerwehrhaus einen Anbau.

Schmiechen hat sich den Beschlüssen der Gemeinschaftsversammlung angeschlossen. Die Beschlussvorlagen sollen im Bürgerinformationssystem künftig 48 Stunden, statt bisher 24 Stunden vor den Gemeinderatssitzungen veröffentlicht werden. Der Gemeinderat stimmte dem in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Einstimmig abgelehnt haben die Räte, gleichzeitig die Beschlussvorlagen und Unterlagen ins Bürgerinformationssystem zu stellen und Anträge und Tischvorlagen, die in der Sitzung nachgereicht und beraten werden, nachträglich ebenfalls für die Bürger bereitzustellen.