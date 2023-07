Schmiechen

vor 48 Min.

Mit Freude und Wehmut: Konzert in Schmiechen berührt das Publikum

Plus Der Bläserjugend Paartal und der Musikverein Schmiechen luden in den Garten der Schmiechachhalle ein.l Zwei Dirigenten verlassen das Orchester.

Von Manuela Rieger

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömte in den Garten der Schmiechachhalle, Kinder tollten durch den Garten. Einige Jugendliche schleppten riesige Blasinstrumente und drängelten in dieselbe Richtung. Die Zuhörerinnen und Zuhörer warteten gespannt, was die jungen Musiker und Musikerinnen bei ihrer Serenade bieten. „Wir sind überwältigt, so viele Besucher begrüßen zu dürfen“, freut sich Tanja Ditsch, Vorsitzende der Bläserjugend Paartal.

Ehrungen bei der Sommerserenade in Schmiechen

Den Beginn machte die Bambini-Kapelle unter dem Dirigat von Elias Ullrich. Zur Einstimmung wurde der Bananenboot-Song von Harry Belafonte angestimmt und danach der Posaunen-Rag. Zwei klassische Stücke waren zu hören, ein Menuett von J. S. Bach und ein Militärmarsch von Franz Schubert. Die jungen Musikerinnen und Musiker erhielten nach jedem Stück Applaus. Zwischendurch folgten einige Ehrungen. Unter anderem wurde eine Verdienstmedaille in Bronze vergeben an Tanja Ditsch für zehn Jahre Tätigkeit für die Bläserjugend. Überbringer war Gerhard Böck, Bezirksdirigent im Bezirksverband Lech-Ammersee. Im Gepäck hatte Böck 14 Urkunden und Junior-Abzeichen. Ein klingendes Werk stimmte die Schülerkapelle mit ihrem Dirigenten Tobias Peschanel an, einen von ihm komponierten Marsch „15+1“. Danach begaben sich die jungen Bläser ins "Land of hope and glory" (Edward Elgar) und von John Miles erklang "Music". Nach "Eye of the Tiger" und "Sweet Caroline" hörten die Schüler noch mehr Applaus. Mit dem Kaiserjägermarsch endete der Beitrag.

