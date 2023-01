Mobilfunkmast, Freiflächen-PV und Zuschuss für Meringer Tafel

Plus Wichtige Projekte bringt der Gemeinderat Schmiechen auf den Weg. Unter anderem geht es um einen Mobilfunkmast.

Mit Mobilfunkmast, Freiflächen-Photovoltaik und einem neuen Achtfamilienhaus ging es bei der jüngsten Sitzung des Schmiechener Gemeinderates gleich um mehrere Projekte in Unterbergen. Daneben ging es um Anliegen, die die gesamte Gemeinde betreffen, wie etwa die Unterstützung der Meringer Tafel.