Karten zu gewinnen für musikalisches Kabarett im Weinstadel Schmiechen

Wir verlosen zweimal zwei Karten für den Liederabend mit Raith und Blaimer in Schmiechen.

Am Sonntag, 30. April spielen Raith und Blaimer im Weinstadel in Schmiechen bei Widmanns Kabarettl. Für die Veranstaltung verlosen wir zweimal zwei Karten.

Tanja Raith ist einigen von ihren Auftritten mit den Raith Schwestern bekannt. Sie und ihr Mann Andi Blaimer bilden ein außergewöhnliches Liedermacherduo. Die beiden Künstler kommen aus der Oberpfalz und singen im Dialekt. Tanja Raith überzeugt gefühlvoll und stimmgewaltig. Ihr Bühnenpartner und Ehemann Andi Blaimer ist ein perfekter Gitarrist. Humorvolle Texte treffen auf mitreißende Musik.

Verlosung für Raith und Blaimer im Weinstadel

Die Zuhörer im Weinstadel erwartet in familiärer Atmosphäre ein abwechslungsreiches, musikalisch perfektes Konzert. Bei der Verlosung mitmachen kann jeder, der bis Sonntag, 16. April, 18 Uhr, eine E-Mail, mit dem Stichwort "Raith und Blaimer", an redaktion@friedberger-allgemeine.de schickt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und die Karten an der Abendkasse hinterlegt. Im Vorverkauf gibt es die Karten bei Widmanns Kabarett unter Telefon 08206/6148. (AZ)