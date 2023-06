Schmiechen

vor 34 Min.

Musikalisches Training der besonderen Art: Gospelchor gibt es seit 25 Jahren

Plus 25 Jahre Gospelchor in Schmiechen: Gefeiert wird am 8. und 9. Juli mit einem großen Chöretreffen. Zum Jubiläum komponierte Chorleiter Werner Hövelmanns sogar eine Friedensmesse.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Jeden Donnerstagabend ab 20 Uhr sind in der Schmiechachhalle strahlende Gesichter zu sehen und fröhliche Töne zu hören. Bis zu 50 Sängerinnen und Sänger treffen sich dort wöchentlich zur Probe des Gospelchors Enjoy. Übersetzt bedeutet der Name "Genieße es". Sie absolvieren damit ein Gesundheitstraining der besonderen Art. Denn schließlich ist es erwiesen, dass das Singen mindestens ähnlich gesund ist wie Meditation, Laufen oder regelmäßiger Sport. Nun feiert dieser Gospelchor sein 25-jähriges Bestehen und lädt am Samstag, 8. Juli, ab 17.30 Uhr zu einem Treffen mit Gastchören unter dem Motto "Gospel Celebration 25 Jahre Enjoy" in die Schmiechachhalle. Am darauffolgenden Sonntag, 9. Juli, findet um 11 Uhr in der Schmiechener Pfarrkirche St. Johannes Baptist ein ökumenischer Festgottesdienst statt.

Nach Corona kehrten alle zum Schmiechener Chor zurück

Eigens zu diesem Anlass komponierte der Chorleiter Werner Hövelmanns die Friedensmesse Missa Quattro Lingue. Er war es auch, der am 15. Januar 1998 die Leitung des kleinen Ensembles übernahm, das aus einer Weihnachtsfeier des TSV Schmiechen hervorging. Anfangs trafen sich die 14 Singbegeisterten in seinem Hobbykeller. Im Laufe der Jahre erwuchs daraus ein mittlerweile fast 50-köpfiger Gospelchor, der inzwischen von der eigenen Band begleitet wird. "Wir singen hauptsächlich Gospel, Spirituals und Pop-Gospelsongs", berichtet Werner Hövelmanns. Einen erfolgreichen Ausflug in die Welt der Musicals gab es 2014 und 2016. "Ich bin dankbar für alles, was wir gemeinsam erleben durften in 40 eigenen Konzerten und vielen verschiedenen anderen Veranstaltungen", betont der Chorleiter. "Es ist immer wieder erstaunlich, wie es trotz der Alltags-Hürden eines jeden einzelnen Sängers und Sängerin zu schaffen ist, ein ansprechendes und energiegeladenes Konzert auf die Beine zu stellen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen