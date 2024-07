Musikverein Schmiechen präsentiert bei der Matinee Klassik und Rock-Hits

Der Musikverein Schmiechen (MVS) veranstaltete im Außenbereich der Schmiechachhalle eine kleine Matinee am Vormittag. Die Veranstaltung zog zahlreiche Besucherinnen und Besucher an, die sich auf einen Vormittag voller musikalischer Darbietungen freuten. Bei Sekt und kühlen Getränken konnten vielen Gäste den verschiedenen Klängen lauschen. Die erste Vorsitzende des Musikvereins Schmiechen, Nicole Glas, hob die Bedeutung der Musik in der Gemeinschaft hervor.

In Schmiechen sind viele junge Musikerinnen und Musiker dabei

Das musikalische Programm war vielfältig und bot für jeden Geschmack etwas. Die Musikerinnen und Musiker gaben unter anderen den Konzertmarsch „Summer of 69“ in der Blasmusikversion sowie eine Auswahl der Hits der Beatles zum Besten. Außerdem waren die zahlreichen Jungmusikerinnen und -musiker mit von der Partie, die die Gäste beispielsweise mit dem Hard Rock Blues, dem Soundtrack aus Jurassic Parc, „Smoke on the Water“ und dem klassischen Stück „Ode an die Freude“ begeisterten.

Das ist der neue Dirigent in Schmiechen

Glas freute sich, den Gästen den neuen Dirigenten des MVS, Benedikt Ott, vorzustellen. Er leitet die Kapelle seit Ende April und hatte die Musikerinnen und Musiker exzellent auf die abwechslungsreiche Matinee vorbereitet. „Mit seinem Engagement für die Musik wird er unserem Verein gute Dienste leisten“, freute sich die Vorsitzende. „So können wir zeigen, was wir draufhaben“, betätigt die zweite Vorsitzende Katharina Steinhart. „Nachwuchs ist uns aber immer willkommen“, sagt Glas, obwohl der Verein sehr gut aufgestellt ist. Wer Lust zum Reinschnuppern hat, kann sich gerne unter info@musikvereinschmiechen.de melden.