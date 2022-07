Musikverein Schmiechen spielt buntes Programm von der Polka bis zum Chanson

Plus Es war richtig heiß, doch davon ließen sich die Musikerinnen und Musiker in Schmiechen nicht abhalten. Sie kamen fulminant aus der Corona-Zwangspause zurück.

Trotz sommerlicher Temperaturen erschien das Publikum zahlreich zum Konzert des Musikvereins Schmiechen. Unter den Gästen waren auch Bürgermeister Josef Wecker und Klaus-Dieter Ruf, Vorsitzender der Meringer Kolpingkapelle, mit ihren Ehepartnerinnen. Befreundete Musiker und Freunde des Schmiechener Musikvereins waren ebenfalls gekommen und wurden von der Vorsitzenden Nicole Glas begrüßt.