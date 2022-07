Schmiechen

12:00 Uhr

Neue Regel für Kinderhaus Schmiechen: Wer länger bleibt, muss zu Mittag essen

Künftig sollen Kinder, die länger als 14 Uhr das Kinderhaus in Schmiechen besuchen, auch verpflichtend zu Mittag essen.

Plus Gemeinderat beschließt neue Regelung für die Kindertagesstätte in Schmiechen. Das Feuerwehrhaus in Unterbergen bekommt eine neue Garage.

Von Brigitte Glas

Das Essensgeld im Kin­derhaus Sternschnuppe wird künftig pauschal abgerechnet. Die Abrechnung einzelner Mittages­sen bedeutet einen erheblichen per­sonellen Aufwand. Um die Hand­habung zu vereinfachen, soll entsprechend den Buchungen ein pauschaler Betrag für das Mittag­es­sen verlangt werden. Die bishe­ri­gen Kosten für ein Essen im Kin­dergarten von 4,50 Euro und 4,30 Euro in der Krippe werden prinzi­pi­ell beibehalten. Die Pauschale be­trägt bei fünf Buchungstagen 72 Euro (Kindergarten) und 69 Euro (Krippe), bei vier Tagen 54/51 Eu­ro und bei drei Tagen 40/38 Euro. Ein zusätzliches personelles Pro­blem gibt es durch Kinder, für die kein Mittagessen gebucht ist. Von der Kinderhaus-Leitung wurde des­halb vorgeschlagen, für Kin­der, die länger als bis 12 Uhr ge­bucht sind, die Abnahme des Mit­tagessens vorzuschreiben.

