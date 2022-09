Schmiechen

06:30 Uhr

Saft vom eigenen Obst: In Schmiechen startet die Mosterei wieder

Plus Die Mosterei in Schmiechen läuft wieder, bereits am ersten Tag herrscht Hochbetrieb. Wie der fruchtige Saft entsteht – und wann die Termine sind.

Ein süß-fruchtiger Geruch liegt in der Luft, die Maschinen sind schon im Einsatz. Seit 8.30 Uhr stehen Josef Schmid, Robert Boy, Stefan Scheibl und Peter Heidenreich in der Mosterei Schmiechen an den Geräten. Im Halbstundentakt kommen die Kundinnen und Kunden mit ihren Körben und Kisten. Aus den Äpfeln des eigenen Gartens frischen Saft machen lassen, der sich lange hält: Das ist ab sofort in der Mosterei in Schmiechen wieder möglich.

