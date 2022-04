Schmiechen

Schmiechen lehnt neue Mobilfunkantenne ab

Plus Das Problem war der Ort: Der Gemeinderat in Schmiechen hat sich gegen den neuen Mobilfunkmast entschieden. Es gibt einen alternativen Standort.

Von Brigitte Glas

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den geplanten Mobilfunkmast am Standort 70 Meter nördlich der Bahnhofssiedlung mit 6:3 Stimmen abgelehnt. Vodafone will am Standort festhalten, obwohl die Gemeinde einen Alternativstandort an der Schlepperhalle angeboten hat.

