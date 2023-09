Schmiechen punktet durch seine ruhige Lage, Natur und Kinderbetreuung

Plus Die Veranstaltung „Schmiechen stellt sich vor“ soll Neubürgerinnen und -bürger integrieren und die Dorfgemeinschaft stärken. So verlief die Premiere.

Seit 24 Jahren lebt Petra Löhner mit ihrem Mann in Schmiechen. Sie liebt die Natur und Ruhe, die netten und zugänglichen Menschen. Nach sieben Jahren im Ötztal lebten sie sich schnell wieder ein und besuchten die erstmals organisierte Veranstaltung „Schmiechen stellt sich vor“. Eine Mischung aus Musik des Musikvereins Schmiechen und des Gospelchors Enjoy lockerten die Vorträge der Vereine auf. Die Gewerbetreibenden und Vereine freuten sich über Anfragen, auch wenn nur wenige der 110 Neubürger zu dem interessanten Abend in die Schmiechachhalle kamen.

Josef Kölz als Sprecher des 2019 gegründeten Gewerbenetzes begrüßte die Besucher und stellte dessen Logo mit Lech, Paar, Bergen und Grünflächen vor. Gemeinsam mit der Gemeinde hatte die Vereinigung nach der ersten Gewerbeschau am 18. September 2022 die zweite Veranstaltung organisiert.