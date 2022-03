Schmiechen

vor 19 Min.

Schmiechen will das Gemeindehaus sanieren - und den Funkmast verschieben

Plus Das Gemeindehaus in Schmiechen ist in die Jahre gekommen. Jetzt soll es saniert werden. Ein geplanter Funkmast sorgt für wenig Begeisterung im Ort.

Von Brigitte Glas

Das Gemeindehaus in der Steindorfer Straße in Schmiechen soll sa­niert werden. Der Gemeinderat hat dies in seiner jüngsten Sitzung mit einer Gegenstimme beschlos­sen. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und entspricht den heutigen Wohnstandards nicht mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen