Schmiechen will raus aus der Verwaltungsgemeinschaft Mering

Plus Leicht hat es sich Schmiechen mit der Entscheidung nicht gemacht. Der Gemeinderat diskutiert lange über den Schritt.

Schmiechen will aus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mering austreten und mit Merching eine neue Verwaltungsgemeinschaft gründen. Der Gemeinderat hat dies in seiner jüngsten Sitzung mit 11:2 Stimmen beschlossen. Vorausgegangen war eine heftige Diskussion.