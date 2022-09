Schmiechen

18:15 Uhr

Schmiechen zeigt bei der Gewerbeschau, was es kann

Sabine Kistler betreibt in Unterbergen einen Erlebnisbauernhof, um Kindern die Lebensmittelproduktion näherzubringen.

Plus Mit Er­folg ist am Wochenende die erste Gewerbeschau über die Bühne gegangen. Knapp 30 Fir­men aus Schmiechen oder der nächsten Umgebung präsentieren sich.

Von Brigitte Glas

Das Organisationsteam um Josef und Marion Kölz ist überwältigt. Einen Tag nach der Gewerbeschau in Schmiechen ziehen sie Bilanz: "Wir hatten mit 500 Besucherinnen und Besuchern gerechnet, es waren aber viel mehr", sagt Marion Kölz. Sie freut sich mit ihrem Team, dass die Premiere der ersten Gewerbeschau in der kleinen Gemeinde Schmiechen auf so eine große Resonanz stieß.

